Liebeserklärung wie aus Kitsch-Schnulze - Celtics feiern die Brüder im Geiste

Exakt 38,9 Sekunden verbleibende Spielzeit zeigte die Uhr an, da sank Jayson Tatum in sich zusammen. Am Rande des Parketts schlug der Basketball-Star die Hände vors Gesicht, dann wurde er von Teamkollege Al Horford gepackt und durchgerüttelt, als wollte der ihm klarmachen: Ja, es ist wirklich wahr! Die Boston Celtics sind endlich wieder NBA-Champion.