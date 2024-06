Mavs um Doncic in NBA Finals besiegt - Celtics nun alleiniger Rekord-Champion

Die Dallas Mavericks müssen noch eine Weile länger auf ihren zweiten NBA-Meistertitel warten. Die Boston Celtics entscheiden die Finals mit einem Sieg in Spiel 5 für sich. Mavs-Ikone Dirk Nowitzki meldet sich kurz nach Spielende.

"Oh mein Gott. Es ist ein surreales Gefühl. Wir haben es geschafft", rief Tatum nach dem Triumph. "Wir haben es geschafft - oh mein Gott, wir haben es geschafft!"

NBA: Celtics um Tatum lassen nichts anbrennen

Nach der 38-Punkte-Pleite in Spiel vier am vergangenen Freitag machte der Favorit frühzeitig jede Chance auf ein Comeback der Mavericks zunichte.

Schon zur Pause hatte es 67:46 für Boston gestanden, nachdem Payton Pritchard bereits zum zweiten Mal in der Serie mit einem Buzzerbeater von der Mittellinie die Mavs in die Pause verabschiedet hatte. Diese Führung geriet im elektrisierten TD Garden anschließend nicht mehr in Gefahr