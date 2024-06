NBA: Celtics vor Rekord-Triumph - Mavericks brauchen ein Wunder

Nach dem zehnten Playoff-Sieg in Folge ist den Boston Celtics der NBA-Titel kaum noch zu nehmen. Die Dallas Mavericks schwächen sich in der Schlussphase selbst und brauchen jetzt ein Wunder.

Damit sind die Celtics nur noch einen Sieg von ihrem insgesamt 18. NBA-Titel entfernt. Sollte ihnen dieser Erfolg in der Best-of-Seven-Serie gelingen, wären sie wieder alleiniger Rekordchampion der NBA.

In Dallas mussten die Gäste zwar auf Center Kristaps Porzingis verzichten. Angeführt von ihrem Star-Duo gelang ihnen dennoch der vorentscheidende Sieg. Tatum erzielte 31 Punkte, Brown steuerte 30 Punke, 8 Assists und 8 Rebounds bei.

Bei den Mavericks trafen Kyrie Irving (35 Punkte) und Luka Doncic (27) am besten.

Doncic muss mitten in der Aufholjagd runter

Erneute Pleite in NBA-Finals: Doncic schlägt Alarm

Doch zur Führung und dem so wichtigen Heimsieg reichte es nicht mehr – auch weil Doncic im Verlauf der Aufholjagd mit seinem sechsten Foul vom Feld musste.

So müssen die Mavs nun auf ein Wunder hoffen. Denn in den NBA-Playoffs ist es bislang noch keinem Team gelungen, einen 0:3-Rückstand in einen Sieg zu verwandeln.