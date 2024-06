NBA: Doncic-Gala zu wenig! Mavs verlieren erneut

Das Team um Superstar Luka Doncic unterlag den Celtics in der Nacht von Sonntag auf Montag mit 98:105 und braucht in der in der Best-of-seven-Serie dringend ein Erfolgserlebnis. Zum Auftakt waren die Texaner beim 89:107 chancenlos gewesen. Spiel drei findet in der Nacht zum Donnerstag in Dallas statt.