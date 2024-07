Medien: Neuer Mega-Vertrag für NBA-Star Wagner

Wie ESPN und The Athletic übereinstimmend berichteten, hat der neue Kontrakt eine Laufzeit von fünf Jahren - und bringt+ Wagner insgesamt 224 Millionen US-Dollar ein, das entspricht gut 207 Millionen Euro. Die Summe könnte sogar noch auf bis zu 269 Millionen US-Dollar ansteigen, umgerechnet 249 Millionen Euro. So einen hochdotierten Vertrag unterschrieb noch nie ein Deutscher NBA-Spieler.

Zahltag für weitere deutsche NBA-Stars

Laut der ESPN -Quellen hat Wagner Anspruch auf 30 Prozent der Gehaltsobergrenze des Teams, sofern er in ein All-NBA-Team gewählt wird. Der Deal soll von Wagners Agent Jason Glushon am Donnerstag final ausgehandelt worden sein.

In der zurückliegenden NBA-Saison hatte Wagner großen Anteil an der besten Spielzeit von Orlando seit 2011/12. Durchschnittlich steuerte der Forward pro Partie 19,7 Punkte, 5,3 Rebounds und 3,7 Assists bei. Orlando scheiterte schließlich in der ersten Runde der Play-offs an den Cleveland Cavaliers.