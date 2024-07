NBA: Celtics-Star Tatum bekommt laut Medien Rekordvertrag

Auch Guard Derrick White, eine weitere Stütze der Meistersaison, sollen die Celtics am Montag für 125,9 Millionen Dollar vier weitere Jahre an sich gebunden haben. Mit Tatum, der mit den Celtics vor wenigen Wochen 4:1 in der Finalserie gegen die Dallas Mavericks gewonnen und damit den 18. Titel eingefahren hatte, würde erneut ein Spieler aus Boston die Maßstäbe für Verträge in der NBA neu definieren.