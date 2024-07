NBA-Dynastie endet! Warriors verlieren Superstar

Warriors: Curry verliert kongenialen Partner

In den 2010er-Jahren konnte sich das Team einen Kern aufbauen, zu dem auch Draymond Green gehörte, mit dem sie sich 2015, 2016, 2018 und 2022 die Meisterschaft sicherte. Gerade bei den drei Titeln hatte Thompson erheblichen Anteil: „Seine Vorliebe, in Drucksituationen auf der größten Bühne zu liefern, einschließlich vieler Heldentaten in Spiel 6, hat dazu beigetragen, seine Karriere zu definieren“, so die Warriors.