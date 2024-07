NBA: Thompson-Trade zu dem Mavs! Das letzte Puzzleteil zum Titel?

von Johannes Vehren 03.07.2024 • 19:51 Uhr Klay Thompson trägt nach 13 Jahren bei den Golden State Warriors ab der kommenden NBA-Saison das Trikot der Dallas Mavericks. Die Texaner haben mit der Verpflichtung ein gefürchtetes Schützen-Trio und streben den nächsten Titel-Versuch an.

Der Abschied von Klay Thompson von den Golden State Warriors ist das Ende einer Ära. Zusammen mit Splash-Bruder Stephen Curry sowie Defensiv-Anker Draymond Green gewann der Flügelspieler vier NBA-Meisterschaften und baute eine Dynastie auf. Ab der kommenden Saison wird der 34-Jährige für die Dallas Mavericks auflaufen und dort ebenfalls Teil eines Superstar-Trios zu sein.

Thompsons Vertrag lief in diesem Sommer aus und eine Weiterbeschäftigung kam nicht zustande. Stattdessen wurde der Flügelspieler via Sign-and-Trade nach Texas geschickt. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag über 50 Millionen Dollar. Im Drei-Team-Deal mit den Charlotte Hornets bekamen die Kalifornier zwei Zweitrunden-Picks zurück.

NBA: Thompson, der Rekordmann

In einem Statement verabschiedete die Franchise den Flügelspieler: „Wir können gar nicht genug würdigen, wie wichtig Klay Thompson für unsere Organisation war. Wie viel Freude und Glück Klay den Menschen in der Bay Area gegeben hat, ist unglaublich und kann nicht kleingeredet werden.“ Zudem wurde schon angekündigt: „Wir können es nicht erwarten, bis wir ihn wieder hier begrüßen können, um sein Trikot mit der Nummer elf auf ewig in den Ruhestand zu versetzen.“

In seiner bisherigen Karriere spielte Thompson nur für die Warriors und bestritt seit 2011 insgesamt 793 regular sowie 158 Postseason-Partien. Seine Bilanz: 18.563 Punkte, 3.421 Rebounds und 2.194 Assists. Hinzu kommen 2.982 getroffene Dreier. Er hält zudem einige Rekorde: Sowohl die Bestmarken für die meisten Dreier in einem Viertel (9), die meisten Punkte in einem Viertel (37) als auch die meisten Dreier in einem Spiel (14) hat Thompson inne.

Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass der 34-Jährige seit 2019 einen Kreuzband- sowie einen Achillessehnenriss erlitt, wodurch er fast zwei Jahre ausfiel und seine Zahlen schlechter wurden.

Neben den Mavs waren auch die Los Angeles Lakers um LeBron James und Anthony Davies stark an Thompson interessiert. Er entschied sich am Ende gegen die legendäre Franchise, bei welcher schon seit Vater Mychal zwischen 1987 und 1991 spielte.

Thompsons Vater von Mavs-Entscheidung enttäuscht

Dieser war davon nicht begeistert. Im Interview mit SiriusXM NBA Radio sagte er einen Tag nach dem Deal: „Ich fühle mich im Moment nicht allzu sehr in Glückwunschstimmung.“

Der 69-Jährige fügte hinzu: „Ich bin wirklich enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass er ein Laker werden könnte. Und es war knapp. Es lief auf die Lakers und die Mavs hinaus, aber die Mavs setzten sich durch.“

„Habe versucht, ihn von den Lakers zu überzeugen“

Thompson Senior verwies darauf, dass er sehr gehofft und gebetet habe, dass sein Sohn seine Karriere bei den Lakers beenden würde. „Als er mir erzählt hat, dass die Lakers interessiert sind…natürlich habe ich probiert, ihn davon zu überzeugen.“

Der 69-Jährige berichtete, dass die Franchise sehr viel Gutes für ihn und seine Familie getan habe. „Wenn er kein Golden State Warrior wäre, wo sonst würde er spielen wollen? Und natürlich hätte er als Fan von Kobe Bryant gerne für die Lakers gespielt“, schilderte sein Vater.

Er meinte abschließend: „Aber er hatte eine Chance, und als die Chance kam, entschied er sich stattdessen für die Mavericks. Ich werde damit leben. Ich akzeptiere es und freue mich für ihn, dass er mit seiner Entscheidung zufrieden ist. Aber ja, natürlich habe ich versucht, ihn von den Lakers zu überzeugen.“

Die wichtigste Verpflichtung der Mavericks-Geschichte?

Die Mavs indes dürfen sich glücklich schätzen, dass sich der Flügelspieler für sie entschieden hat. Immerhin hat Dallas in der vergangenen Saison um die NBA-Meisterschaft gespielt und ist bis in die Finals eingezogen. Dort zeigten jedoch die Boston Celtics der Mannschaft um Luka Doncic und Kyrie Irving die Grenzen auf.

Das Fanportal Mavsmoneyball titelte am Bekanntgabetag: „Klay Thompson ist die wichtigste Free-Agent-Verpflichtung in der Mavericks Geschichte.“ Generell waren die Reaktion auf den Trade sehr euphorisch und weckten bei den Fans die Hoffnung, auch in der kommenden Spielzeit wieder um den Meistertitel mitspielen zu können.

Klay Thompson verlässt die Warriors

Ein Superstar-Trio haben die Texaner nun mit Doncic, Irving und Thompson in ihren Reihen. Alle drei zählen zu den besten Dreierschützen der Liga, sodass ihre Gegner eigentlich niemanden von ihnen viel Platz auf dem Court lassen können.

Thompson ein neues Defensiv-Element für die Mavs

In der vergangenen Saison hatten die Mavs mit Tim Hardaway Jr. zwar schon einen Dreierspezialisten, doch seine Zahlen wurden mit laufender Spielzeit immer schlechter. Dadurch kam er in den Playoffs nur noch wenig zum Einsatz. Nach der Saison schickten die Mavs den Flügelspieler weg. Seinen Platz nimmt ab sofort Thompson ein.

Was er seinen beiden neuen Teamkollegen jedoch noch voraus hat, ist seine gute Verteidigung. Er kann eng an seinen Gegenspielern dranbleiben und lässt sich nicht abschütteln.

Der 34-Jährige schafft es damit, die Würfe seiner Gegner so schwer wie möglich zu gestalten. Thompson bringt ein defensives Element mit, welches zuvor im Team von Trainer Jason Kidd nicht vorhanden war.

Der entscheidende Schritt zum Titel?

Mit der Verpflichtung senden die Mavs ein deutliches Zeichen an die Liga: Wir wollen Meister werden! Letztmals holte Dallas angeführt von Dirk Nowitzki den Titel im Jahr 2011.