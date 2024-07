Vor zwei Jahren verlor der Sport einen Giganten

Bill Russell prägte den Mythos Boston Celtics

Russell prägte lange vor Larry Bird den Mythos Boston Celtics, gewann als Center mit ihnen in 13 Spielzeiten zwischen 1956 und 1969 elf Meistertitel, mehr als jeder andere Spieler. Bei den beiden letzten Titeln fungierte Russell auch als Trainer, der in dieser Rolle den ebenso legendären Red Auerbach ablöste - als erster schwarzer Chefcoach im nordamerikanischen Profisport gewann Russell damit Meisterschaften.

Der am 12. Februar 1934 in West Monroe, Louisiana geborene Russell war seiner Zeit weit voraus und galt bis zur Ankunft von Michael „Air“ Jordan als bester und komplettester Spieler der Ligageschichte.

Bill Russell revolutionierte den Basketball

Fünfmal wurde Russell als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet, zwölfmal war er Allstar. 1956 gewann Russell mit den USA in Melbourne Olympia-Gold. Die Trophäe für den MVP der NBA-Finals trägt Russells Namen, er verlieh sie bis vor Beginn der Corona-Pandemie auch stets persönlich.

Ein weiterer Rekord: Russell gelangen die meisten Rebounds in den NBA-Finals (1718). Auf Platz zwei steht Russells großer, 1999 verstorbener Rivale Wilt Chamberlain mit 862. In der ewigen Rebound-Statistik steht Russell auf Platz 2 (21.620) hinter der Ikone der Los Angeles Lakers (23.924) - obwohl Russell und Chamberlain weit weniger Partien bestritten haben als spätere Spieler-Generationen.

Russell war vor allem in der Defensive ein Revolutionär in der spielerischen Entwicklung des Basketballs, wie man ihn heute kennt, er popularisierte die Technik des Shotblocks, die ihm seine Trainer in frühen Jahren noch als Verirrung abgewöhnen wollten.