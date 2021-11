Wilt Chamberlain: Irre NBA-Rekorde, ausschweifendes Sex-Leben

Auch in Hollywood verewigte sich der „Big Dipper“ (dessen Name eigentlich darauf beruhte, dass er wegen seiner Körpergröße gebückt durch viele Türen „tauchen“ musste): 1984 spielte Chamberlain den Bombataa in „Conan, der Zerstörer“, an der Seite von Arnold Schwarzenegger, Grace Jones und Wrestling-Star André the Giant.