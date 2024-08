LeBron James mit kuriosem Verbot für seinen Sohn!

Die Los Angeles Lakers sorgen in der kommenden NBA-Saison für ein historisches Novum: Erstmals wird ein Vater-Sohn-Duo gleichzeitig auf dem Parkett stehen. LeBron James, der Superstar der Lakers, und sein Sohn Bronny James werden gemeinsam für das Team aus Kalifornien spielen.

Keine familiären Anreden im Team

In einer neuen Episode von "The Shop" auf Uninterrupted sprach LeBron James über die besondere Situation, mit seinem Sohn Bronny im selben Team zu spielen. Eine der brennendsten Fragen: Wie wird Bronny seinen Vater im professionellen Umfeld ansprechen? LeBron machte klar: "[Er] kann mich nicht 'Dad' am Arbeitsplatz nennen." Diese Regelung soll helfen, die professionelle Atmosphäre im Team zu wahren.