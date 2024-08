Nach Olympia-Silber: Frankreichs Yabusele wechselt in die NBA

SPORT1-AI 18.08.2024 • 20:12 Uhr Die Philadelphia 76ers verpflichten Guerschon Yabusele für ein Jahr. Der Forward aus Frankreich, der bei den Olympischen Spielen glänzte, soll die Power Forward-Position verstärken.

Die Philadelphia 76ers haben sich die Dienste von Forward Guerschon Yabusele gesichert. Laut Informationen von ESPN-Insider Adrian Wojnarowski einigten sich beide Parteien auf einen Einjahresvertrag über 2,1 Millionen Dollar. Yabusele spielte eine entscheidende Rolle beim Gewinn der Silbermedaille Frankreichs bei den Olympischen Spielen Anfang dieses Monats.

Der kräftige 2,03 Meter große und 118 Kilogramm schwere Power Forward wurde 2016 in der ersten Runde von den Boston Celtics gedraftet. Nun hat er die Chance, sich in die Rotation der 76ers einzufügen, die in diesem Sommer einen der größten Coups landeten, indem sie Paul George mit einem Vierjahres-Maximalvertrag ausstatteten.

Weitere Neuzugänge und Perspektiven

Neben George behielten die 76ers auch Kelly Oubre und Kyle Lowry als Free Agents und verpflichteten Caleb Martin, Andre Drummond und Eric Gordon. Allerdings sind die Optionen auf der Power Forward-Position hinter Martin, dem voraussichtlichen Starter, begrenzt, was Yabusele eine echte Chance bietet, sich in die Rotation von Coach Nick Nurse zu spielen.

Olympische Glanzleistungen

Der 28-jährige Yabusele war ein herausragender Spieler bei Frankreichs Weg ins Olympische Finale und erzielte dabei 22, 17 und 20 Punkte gegen Kanada, Deutschland und die USA. In diesen drei Spielen traf er beeindruckende 16 von 24 Dreipunktwürfen (66,7%) und insgesamt 20 von 34 Würfen aus dem Feld (58,9%).

Yabusele spielte in zwei Saisons nur sporadisch für die Celtics, bevor er im Sommer 2019 entlassen wurde. Nach einer Saison in China verbrachte er Teile von zwei Saisons bei ASVEL in Frankreich, einem Team im Besitz des Hall of Famers Tony Parker, bevor er im Sommer 2021 bei Real Madrid unterschrieb.

Erfolge mit Real Madrid

In den vergangenen drei Jahren half Yabusele den spanischen Giganten, den EuroLeague-Titel 2023 zu gewinnen und jedes Jahr das Final Four der EuroLeague zu erreichen. In der vergangenen Saison erzielte er durchschnittlich 9,6 Punkte und traf 43% seiner Dreipunktwürfe bei 2,6 Versuchen pro Spiel.