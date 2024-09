Einstiger NBA-Superstar macht Schluss!

Die NBA verliert eine wichtige Persönlichkeit. Mit Derrick Rose macht ein Spieler Schluss, der in der Liga einst für viel Furore sorgte. Dieser will sich nun etwas anderem widmen.

Bei seinem Abschiedspost auf Instagram sind zudem verschiedene Zeitungen zu sehen, aus jeder Stadt, für die Rose in der NBA spielte, eine, also Chicago, New York, Cleveland, Minneapolis (Minnesota), Detroit und Memphis.

Rose galt als nächster großer Superstar der NBA

In der Saison 2008/2009 wurde Rose zunächst als Rookie of the Year ausgezeichnet und in den folgenden drei Jahren ins All-Star-Team gewählt. Den Höhepunkt erreichte er dann 2010/2011, als er als jüngster Spieler der NBA-Geschichte die MVP-Trophäe überreicht bekam.