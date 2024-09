Karriere-Aus mit 21? NBA-Star gibt Rätsel auf

Wie The Houston Chronicle und ESPN berichten, hat sich der 21-Jährige mit den Rockets auf einen Buyout geeinigt. Demnach kann der Forward eine Saison aussetzen, um in Ruhe die Fortsetzung seiner Karriere zu überdenken. Dafür soll Griffin auf einen Großteil seines Gehalts verzichten.

Griffin, der 2022 als 16. Pick im NBA-Draft von den Atlanta Hawks ausgewählt wurde, galt als aufstrebendes Talent. Doch nach nur zwei Spielzeiten in der Liga verdichten sich wohl die Anzeichen für ein vorzeitiges Ende seiner Laufbahn. Laut NBA-Insider Shams Charania sollen dabei nicht näher genannte persönliche und familiäre Gründe eine Rolle spielen.

Hoffnung auf Comeback?

In den letzten Wochen vor Beginn des Trainingslagers nahm Griffins Präsenz bei den Rockets offenbar immer weiter ab. Berichten zufolge ließ auch die Kommunikation mit dem Team immer weiter nach.

Offizielle Informationen, ob Griffin endgültig die Basketballschuhe an den Nagel hängt oder nur eine Pause einlegt, gibt es nicht. Fans und Experten hoffen, dass der talentierte Spieler die Hilfe und Unterstützung bekommt, die er braucht, um möglicherweise ein Comeback zu feiern.

In seiner Rookie-Saison konnte er mit durchschnittlich 8,9 Punkten pro Spiel überzeugen, doch eine Knöchelverletzung in der zweiten Saison bremste seinen Fortschritt.

Basketballwelt ist verwundert

In den sozialen Medien sorgen sich viele Fans um den jungen Spieler. „Hoffentlich ist alles gut mit ihm“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Er hat so viel Potenzial. Ich hoffe, er kommt zurück und zeigt der Welt, was er kann.“