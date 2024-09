Kawhi Leonards Knie: Clippers-Star weiter außer Gefecht – Saisonstart fraglich

Die Los Angeles Clippers aus der NBA müssen weiterhin auf ihren Star-Spieler Kawhi Leonard verzichten. Präsident Lawrence Frank gab am Dienstag bekannt, dass die Schwellung in Leonards entzündetem rechten Knie zwar „deutlich“ zurückgegangen sei, das Team jedoch plane, ihn während des Trainingslagers aus den Übungen herauszuhalten.

Auch Clippers-Coach Ty Lue äußerte sich zurückhaltend. Es gebe noch keinen Plan, Leonard in das Training einzubinden. Man werde sich auf die Anweisungen des medizinischen Teams verlassen. Frank betonte, dass Leonard zunächst an der Stärkung seines Knies arbeiten solle, bevor er zurückkehrt. „Das Ziel ist, ihn zu 100 Prozent fit zu bekommen, damit er nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den kommenden Jahren großartig spielen kann“, so Frank weiter.