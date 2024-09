LeBron gesteht: "Habe den Fokus verloren"

NBA -Superstar LeBron James hat sich im Podcast „GoJo and Golic“ über die ersten gemeinsamen Momente mit seinem Sohn auf dem Court geäußert und verraten, weshalb diese seine Konzentration beeinflusst haben.

„Diese Woche sind wir wieder in die Halle gegangen, und es war wirklich das erste Mal, dass Bronny und ich als Profis zusammen auf dem Feld standen, trainierten, gegeneinander spielten und uns auf die Saison vorbereiteten“, erzählte der 39 Jahre alte Star der Los Angeles Lakers.

Dieses neue Szenario brachte selbst einen so erfahrenen und abgezockten Profi wie LeBron aus der Konzentration. „Es gab ein paar Momente, in denen ich den Fokus verlor, und das bin ich nicht gewohnt. Normalerweise bin ich voll konzentriert auf dem Platz, aber es gab einige Momente, in denen ich zur Seite schaute und ihm einfach zusah - wie er sich vorbereitet, wie er sich reinhängt“, verriet der 20-malige NBA-All-Star.