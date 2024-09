NBA: 208 Millionen Dollar! Denver Nuggets binden Starspieler

Jamal Murray verlängert seinen Vertrag bei den Denver Nuggets. Der Point Guard bleibt ein Schlüsselspieler an der Seite von Nikola Jokic.

Die Denver Nuggets haben ihren Star-Point-Guard Jamal Murray langfristig an sich gebunden. Wie seine Agenten Jeff Schwartz und Mike George ESPN am Samstag mitteilten, hat Murray einer vierjährigen Vertragsverlängerung über 208 Millionen Dollar zugestimmt.

Ein starkes Duo: Murray und Jokic

Historische Leistungen und Rekorde

In der NBA-Geschichte gehört Murray zu den wenigen Akteuren, die in mehreren Playoff-Spielen über 50 Punkte erzielen konnten. Zudem ist er bei den Nuggets der Spieler mit den meisten erfolgreichen Dreipunktwürfen. In der vergangenen Saison erzielte er Karrierebestwerte mit durchschnittlich 21,2 Punkten und 6,5 Assists pro Spiel.