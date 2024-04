NBA-Star: "Wir sind das beste Duo der Liga"

Anlässlich der bevorstehenden NBA-Playoffs hat Jamal Murray, Star der Denver Nuggets, über seine Ambitionen und seinen Partner Nikola Jokic. Er verriet außerdem, bei welchem NBA-Klub er seine Zukunft sieht.

Im Interview mit HoopsHype offenbarte der Kanadier seine große Bewunderung für seinen Star-Partner Jokic. Der Center darf diese Saison auf seinen dritten MVP-Award hoffen. Geht es nach Murray, hätte der Serbe die Auszeichnung mehr als verdient.

Zwar war Murrays Lob an andere Spieler groß, aber dennoch sehe er niemanden, der an Jokic herankommen könnte. „Ich glaube nicht, dass es ein Portfolio oder einen Lebenslauf gibt, der mit dem von Nikola mithalten kann“, erklärte der 27-Jährige.

Dafür sprechen auch die Zahlen: Jokic legte in der regulären Saison durchschnittlich 26,4 Punkte, 12,4 Rebound sowie 9,0 Assists auf. Die Western Conference schlossen die Nuggets punktgleich mit dem Ersten, Oklahoma City Thunder, auf Platz zwei ab. Murray selbst bezeichnete die Western Conference als die „härteste Conference“.

„Zweifelsohne Nummer Eins“

Der Spielmacher der Nuggets hatte auch ein wenig Lob für sich selbst über: „Ich denke, wir sind das beste Duo.“ Dabei bezog sich Murray insbesondere auf das aufopferungsvolle Spiel der beiden und rückte die weitere NBA-Prominenz wie LeBron James und Anthony Davis von den Los Angeles Lakers in den Hintergrund.

Ein Grund für sein erfolgreiches Spiel könnte man in Trainer Michael Malone finden. Seitdem Murray in Denver ist, ist auch Malone schon Trainer der Nuggets. Die Beiden hatten acht Jahre Zeit, eine enge Beziehung zueinander aufzubauen und taten dies laut Murray auch. Was Malone ausmachen würde, sei vor allem seine Fähigkeit „alle zu vereinen“.

Denver „wie ein Zuhause“

Der Cheftrainer sei außerdem ein Grund, warum Murray nicht darüber nachdenke, Denver zu verlassen. Der Kanadier fühle sich in der Stadt „wie zu Hause“. Er zeigte sich dankbar darüber, in dieser Stadt und für diesen Verein spielen zu dürfen: „Ich bin gesegnet, in Denver zu sein und dass sie mich als Einheit lieben“.

Und obwohl sich der Point Guard so wohlfühlt und regelmäßig abliefert, wurde er bisher noch nicht in die Reihe der All-Stars aufgenommen. Murray präsentierte sich aber ehrgeizig und hoffnungsvoll. „Ich wollte schon immer zeigen, was ich kann, und der Beste im Spiel sein“, sagte der Basketball Fest stand für ihn aber auch, dass er ein All-Star werden möchte. „Hoffentlich nächstes Jahr“, ergänzte er.

