Trade-Hammer wirbelt NBA durcheinander

Was für ein Kracher-Trade knapp einen Monat vor dem Saisonstart! Ein Timberwolves-Superstar wird nach New York geschickt - und ist davon selbst völlig überrascht. Die Knicks geben dafür zwei Spieler ab.

Die NBA-Offseason endet mit einem Paukenschlag! Ein spektakulärer Trade verändert die Kräfteverhältnisse in der Liga. Wie NBA-Insider Shams Charania von The Athletic berichtet, wechselt Karl-Anthony Towns zu den New York Knicks.