NBA: Legende Nowitzki gibt Ratschlag an Doncic

Die Dallas Mavericks hatten im Sommer 2024 Grund zur Freude, als sie bis in die NBA-Finals vordrangen. Trotz ihrer beeindruckenden Leistung endete ihre Reise jedoch nicht mit dem erhofften Titel. Dies sorgte für gemischte Gefühle bei Luka Doncic und den Fans der Franchise. Nach dieser Enttäuschung gab Dirk Nowitzki, die Mavericks-Ikone, nun wertvolle Ratschläge.

Während seines Auftritts bei DLLS Sports zeigte sich Nowitzki zunächst begeistert von der Entwicklung der Mavericks. „Ich bin sehr stolz und extrem begeistert, was wir (Mavericks, Anm. d. Red.) aufbauen konnten“, sagte die deutsche NBA-Legende, der konkretisierte: „Mit dem Aufbau um Luka (Doncic) natürlich. Dann kam Kyrie (Irving) dazu, und dann haben wir hier und da noch weitere kleine Teile hinzugefügt. Und jetzt standen wir in den Finals, und dann kommt noch Klay Thompson dazu.“

Nowitzki: „Mach dein Spiel, spiel dein Spiel“

Als der Moderator Nowitzki auf seine eigene, bittersüße MVP-Saison ansprach, die 2006 in einer Niederlage in der ersten Runde der NBA-Playoffs endete, kam die Frage auf, ob er Doncic einen Rat geben könne.

Der 46-Jährige, der selbst eine ähnliche Erfahrung durchlebt hatte, erteilte einen wertvollen Tipp: „Mach einfach so weiter, ehrlich. Mach dein Spiel, spiel dein Spiel. Ich weiß, es war nicht das Ende, das du dir erhofft hast. Aber weißt du was? Du stehst erst am Anfang. Du bist 25 Jahre alt. Manchmal ist es gut, eine kleine Enttäuschung zu erleben, um es noch einmal zu versuchen, um dich zu motivieren und anzustacheln, noch härter zu arbeiten und ein noch besserer Spieler zu werden.“