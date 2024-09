Schluss mit Basketball? Irre Andeutung von LeBron James

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der Talkshow The Shop verriet James, dass er sich durchaus zutraue, auch in anderen olympischen Disziplinen eine Medaille zu gewinnen.

Auf die Frage, in welcher Sportart er außer Basketball noch an Wettkämpfen teilnehmen könnte, antwortete LeBron überraschend: „Weit- und Hochsprung“.

Allerdings bräuchte er dafür eine gewisse Vorbereitungszeit: „Mit sechs bis acht Monaten Training könnte ich eine Medaille gewinnen.“ Für das Podium in Paris hätten im Weitsprung in Paris 8,34 Meter gereicht, im Hochsprung gab es Bronze für 2,34 Meter.

James: „Ich stehe immer auf dem Podium“

Seine Selbstsicherheit erklärt James so: „Es gibt keinen Wettkampf, an dem ich ohne Vorbereitung teilnehmen könnte. Aber ich denke, dass Weit- oder Hochsprung könnte ich schaffen. Als er gefragt wurde, ob er dann tatsächlich auf dem Siegertreppchen stehen würde, antwortete der 39-jährige Ausnahmeathlet mit einem breiten Lächeln: „Ich bin jemand, der immer auf dem Podium steht.“

Bei den Olympischen Spielen in Paris konnte James mit der Basketballmannschaft der USA die fünfte Goldmedaille in Folge und die dritte in seiner Karriere gewinnen. In Athen 2004 gewann er zudem die Bronzemedaille. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles statt, doch der 39-Jährige erklärte im Juli, dass die Spiele in Paris seine letzten sein werden - zu mindestens im Basketball.