Basketball: Ulmer Teenager ärgern NBA-Klub

Ulms Youngster zeigen ihr Können

„Jeder war stolz“

Für die Ulmer war das deutsche Preseason-Debüt in den USA ein voller Erfolg. „Jeder war stolz, jeder war glücklich, dass er an so einem Spiel mal teilnehmen durfte“, schwärmte Leibenath. Sogar ein kleiner Fanblock in schwarz-orange war mitgereist, hatte die hohen Reisestrapazen des NBA-Abenteuers gemeinsam mit dem Team auf sich genommen.

Denn die knapp 16.000 Kilometer und neun Stunden Zeitverschiebung mitten in der Saison sind kein Kinderspiel. Schon am Samstag, knapp 60 Stunden nach Abpfiff in Portland, steht für Ulm in der Liga das nächste Gastspiel an. Bei den Baskets Oldenburg erwartet die Vielflieger vermutlich ein deutlich geringerer Glamour-Faktor.