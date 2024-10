Ein Märchen, das zu Tränen rührt

SPORT1-AI 17.10.2024 • 08:05 Uhr Lonzo Ball kehrt nach über zweieinhalb Jahren mit einem emotionalen Comeback zurück. Der Bulls-Star begeistert - auch mit seinem neuen Knie. Doch der Weg zurück ist noch nicht vorbei.

Als Lonzo Ball am Mittwochabend zum ersten Mal seit über zweieinhalb Jahren wieder in einem NBA-Preseasonspiel mitspielen durfte, wurde er im United Center von den Fans mit ausdauerndem Beifall begrüßt.

Ball hob daraufhin die Hände in die Luft und klopfte sich aufs Herz, um die Menge zu würdigen, die ihn so begeisternd empfing. Zum ersten Mal seit dem 14. Januar 2022 lief er in einem Basketball-Spiel wieder für sein Team auf.

Balls Einsatzzeit war auf 15 Minuten begrenzt, dennoch erzielte er zehn Punkte und traf vier seiner sechs Würfe beim 125:123-Vorbereitungssieg der Chicago Bulls gegen Minnesota.

Ein unvergesslicher Moment für Ball

„Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie es sich anfühlte, dort draußen zu sein ... es war definitiv ein Moment, den ich nie vergessen werde“, sagte Ball nach der Partie.

Seit seinem letzten NBA-Spiel vor über 1000 Tagen hat Ball drei arthroskopische Eingriffe an seinem linken Knie durchlaufen, darunter eine seltene doppelte Knorpeltransplantation im März 2023.

Ball selbst erklärte, er habe ein komplett neues Knie und nicht mehr das, was ihm Gott gegeben hatte.

„Es ist nicht mehr der gleiche Körper“

„Lang. Wirklich lang“, sagte Ball lachend über seinen Genesungsprozess. „Aber rückblickend ging es viel schneller, als ich dachte. Als sie mir sagten, dass es nach der dritten Operation noch 18 Monate dauern würde, klang das verrückt, aber jetzt bin ich hier. Es liegt alles hinter mir.“

Am Mittwoch sagte Ball, er sei „voller Freude“, sich wieder auf ein Spiel vorzubereiten, räumte jedoch ein, dass er nicht mehr derselbe Spieler sei wie im Januar 2022.

„Es ist nicht mehr der gleiche Körper, mit dem ich angefangen habe“, sagte Ball nach dem Shootaround. „Aber ich denke, ich kann immer noch produktiv und effektiv auf dem Platz sein. Deshalb versuche ich immer noch zu spielen.“

Ein vielversprechendes Comeback

Am Mittwochabend machte Ball bei jedem Einsatz auf dem Spielfeld Eindruck. Er traf seinen ersten Wurf des Spiels, einen Dreipunktewurf aus der Ecke, und hob drei Finger, als er das Spielfeld hinauflief.

Dann stahl er Julius Randle den Ball und hechtete in die Bulls-Bank, um ihn vor dem Aus zu retten. Es war eine klassische Ball-Performance.

In seiner ersten Saison in Chicago 2021/22 erzielte Ball durchschnittlich 13,0 Punkte, 5,4 Rebounds und 5,1 Assists bei einer Trefferquote von 42 Prozent in 35 Spielen. In seinem ersten Spiel zurück zeigte er ein wenig von allem: einen Block, einen Steal, einen Assist und einen Rebound.

Bulls-Trainer begeistert von Ball

„Ich fand, er sah großartig aus“, sagte Bulls-Trainer Billy Donovan. „Es gibt viele Dinge, die er im Spiel macht, bei denen er weder sein Knie noch seinen Körper beanspruchen muss, er nutzt sein Gehirn so sehr. Er bewegte sich wirklich, wirklich gut.“

Und das Wichtigste für ihn und die Bulls: Er dachte während des Spiels nicht an sein Knie.

„Das ist eine positive Sache“, sagte Ball. „Ich habe es überhaupt nicht gespürt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich großartig bewege. Jetzt geht es nur noch darum, weiterzumachen, es Nacht für Nacht zu tun.“

Planung für die kommende NBA-Saison

Donovan sagte, die Bulls würden Balls Knie überwachen, um zu sehen, wie es auf die erste Spielaktion reagiert, und er wird wahrscheinlich einen leichten Trainingstag am Donnerstag haben.

Ball plant auch, im letzten Vorbereitungsspiel am Freitag gegen die Cleveland Cavaliers zu spielen.

„Ich denke, er wird spielen müssen“, sagte Donovan. „Das ist der normale NBA-Rhythmus, jeden zweiten Tag zu spielen.“

Vertrauen und Entschlossenheit

Während des Genesungsprozesses blieb Ball, der in diesem Monat 27 Jahre alt wird, zuversichtlich, dass er auf den Platz zurückkehren würde. Er suchte Rat bei mehreren Kniespezialisten, bis er eine Lösung fand.

„Ich denke, es ist der Glaube an mich selbst - zu wissen, was ich fühlte, zu wissen, dass ich in einem guten Alter bin, um zurückzukommen“, sagte Ball. „Ich vertraue einfach den Ärzten und den Menschen um mich herum.“

Im August erhielt Ball die Freigabe, an 5-gegen-5-Trainingsspielen teilzunehmen. Er hatte sogar erwartet, früher in der Vorbereitung sein Debüt zu geben, wurde jedoch um ein paar Tage zurückgeworfen, nachdem er positiv auf COVID-19 getestet worden war.

Ball hatte auch während der Vorbereitung immer wieder mit Schmerzen zu kämpfen, was er als normal bezeichnete. Er betonte, dass sowohl er als auch das Team seine Arbeitsbelastung und Spielzeit in dieser Saison managen müssen.