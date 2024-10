Emotionaler Tribut für verstorbene NBA-Ikone

Ein Held der Nuggets-Geschichte

Nach einer herausragenden Karriere an der Georgetown University wurde Mutombo 1991 von Denver an vierter Stelle gedraftet. In seinen fünf Saisons in der Mile High City wurde er schnell zum Fanliebling. Seine 18-jährige NBA-Karriere führte ihn auch nach Atlanta, Houston, Philadelphia, New York und zu den damaligen New Jersey Nets. Der 2,18 Meter große Center war achtmaliger All-Star, viermaliger NBA Defensive Player of the Year und dreimaliger All-NBA-Spieler. 2015 wurde er in die Naismith Basketball Hall of Fame aufgenommen.