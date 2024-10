LeBron James meckert über Spielplan: "Warum nach Milwaukee?"

SPORT1-AI 11.10.2024 • 09:26 Uhr LeBron James kritisiert die Preseason-Reise der Lakers wegen Renovierungen in der Crypto.com Arena. Sechs Spiele finden auswärts statt, darunter ein Tauschspiel in Milwaukee.

Vor dem Abflug der Los Angeles Lakers zu einem Vorbereitungsspiel gegen die Milwaukee Bucks beschwerte sich LeBron James über den Reiseplan seines Teams in der Vorbereitung auf die neue NBA-Saison.

Auf der Plattform X schrieb er: „Kann mir bitte jemand erklären, warum wir in ein️ Flugzeug steigen und nach Milwaukee für ein Vorbereitungsspiel fliegen!?!?“ Die Lakers absolvieren in diesem Monat sechs Vorbereitungsspiele, keines davon in Los Angeles. Grund dafür sind geplante Renovierungsarbeiten in der Crypto.com Arena.

Renovierungsarbeiten zwingen Lakers auf Reisen

Die Crypto.com Arena, ehemals Staples Center, befindet sich in der dritten Phase eines umfangreichen Renovierungsprogramms. Auch die NHL-Mannschaft der Los Angeles Kings ist betroffen und kann erst am 24. Oktober ihr erstes Heimspiel bestreiten. Die Lakers starten ihre NBA-Saison am 22. Oktober mit einem Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves. Bis dahin ist das Team unterwegs.

Die ersten beiden Vorbereitungsspiele fanden in Palm Desert, Kalifornien, statt. Nach dem Spiel in Milwaukee stehen drei weitere Spiele innerhalb von vier Tagen auf dem Programm: gegen die Golden State Warriors in Las Vegas, bei den Phoenix Suns und erneut gegen die Warriors. „Kein idealer Preseason-Plan für uns“, kommentierte Lakers-Trainer JJ Redick.

Einblicke in die NBA-Preseason-Planung

In der Vergangenheit spielten die Lakers einige Vorbereitungsspiele zu Hause und in der weiteren Umgebung von Los Angeles, um Fans in Städten wie San Diego und Ontario die Möglichkeit zu geben, das Team live zu erleben.

Die NBA erstellt zwar den Spielplan für die reguläre Saison, die Preseason-Planung liegt jedoch in der Verantwortung der Teams. Es gibt keine Mindestanzahl an Spielen, aber maximal sechs sind erlaubt.

Im vergangenen Jahr reisten die Bucks nach Los Angeles, um gegen die Lakers zu spielen. Dieses Jahr revanchieren sich die Lakers mit einem Spiel in Milwaukee. Dieses Hin-und-Her wurde im Vorfeld als Teil eines Tauschgeschäfts vereinbart.

Lakers-Spieler heiß auf Spiele

Lakers Point Guard D‘Angelo Russell zeigte Verständnis für die Belastung von James und Anthony Davis, die den Sommer über international aktiv waren.

