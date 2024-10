Lonzo Ball kehrt zurück: Comeback bei den Chicago Bulls nach langer Verletzungspause

SPORT1-AI 24.10.2024 • 08:57 Uhr Neue Saison, neues Glück! Lonzo Ball kehrt nach langer Verletzungspause bei den Chicago Bulls zurück. Der 26-Jährige spielt 14 Minuten gegen die Pelicans, erzielt 5 Punkte. Minutenbeschränkung bleibt.

Nach einer langen Verletzungspause kehrte Lonzo Ball endlich auf das NBA-Parkett zurück. Der Point Guard der Chicago Bulls spielte am Mittwoch erstmals seit dem 14. Januar 2022 wieder in einem regulären Saisonspiel. In der Partie gegen die New Orleans Pelicans erzielte er in 14 Minuten 5 Punkte, 4 Assists und 2 Rebounds. Die Bulls unterlagen den Pelicans mit 111:123.

Unauffälliger Wiedereinstieg

Als Ball mit 6:14 Minuten Restzeit im ersten Viertel eingewechselt wurde, verlief der Moment ohne großes Aufsehen. Bereits in der Preseason hatte er ein emotionales Comeback gefeiert, nachdem er sich im März 2023 einer Knorpeltransplantation im linken Knie unterzogen hatte. Seine Teamkollegen hatten ihm damals den Spielball überreicht und ihn in der Kabine gefeiert.

Vorbereitung auf die reguläre Saison

Ball bezeichnete seine beiden Einsätze in der Preseason als „Probelauf“ für die reguläre Saison. Er möchte die Diskussionen um sein Knie hinter sich lassen und sich wieder voll auf den Basketball konzentrieren. „Der Basketball hat sich nicht verändert“, sagte Ball nach dem Shootaround am Mittwochmorgen. „Jetzt zählt es für die Bilanz. Also gehe ich raus und spiele, wie ich spiele.“

Minutenbeschränkung und neue Rolle

Coach Billy Donovan plant, Ball von der Bank kommen zu lassen und seine Spielzeit auf 14-16 Minuten pro Spiel zu begrenzen – zumindest in absehbarer Zukunft. Es war das erste Mal seit dem 20. Dezember 2019, dass Ball von der Bank kam. „Für ihn war es wichtig, zu akzeptieren, dass dies seine neue Normalität ist“, erklärte Donovan vor dem Spiel. „Das ist seine Realität.“

Effiziente Nutzung der Spielzeit

Ball hatte am Mittwoch drei Einsätze. Er traf seinen ersten Wurf, einen Dreier im ersten Viertel. Im zweiten Viertel spielte er sieben Minuten, bevor er im dritten Viertel für etwa drei Minuten auf dem Feld stand, bis er sein Minutenlimit erreichte. Ball gab zu, dass die begrenzte Spielzeit eine Umstellung ist, er jedoch versuche, produktiv zu bleiben. „Die Zeit ist definitiv begrenzt, also sei so aggressiv wie möglich“, sagte Ball vor dem Spiel. „Spiele mit viel Energie, komme rein und versuche, von der Bank aus einen Funken zu geben.“

