Lonzo Ball verletzt: Bulls-Guard fällt mit Handgelenksverstauchung aus

Die Chicago Bulls aus der NBA müssen vorerst auf ihren Guard Lonzo Ball verzichten. Der 27-Jährige zog sich im ersten Viertel des Spiels gegen die Memphis Grizzlies eine Verstauchung des rechten Handgelenks zu. Wie das Team am Dienstag bekanntgab, wird Ball in zehn Tagen erneut untersucht, um den Heilungsprozess zu bewerten.

Trotz der Verletzung zeigte Ball eine beeindruckende Leistung und sammelte in der Partie sechs Punkte und sechs Assists. Mit 18 Minuten Einsatzzeit erreichte er zudem einen persönlichen Saisonrekord. Die Bulls setzten sich am Ende knapp mit 126:123 gegen Memphis durch.

Ball: Rückkehr nach langer Pause

Für Ball war es erst das dritte Spiel in dieser Saison, nachdem er seit Januar 2022 aufgrund mehrerer Operationen am linken Knie pausieren musste. Die Bulls sind optimistisch, dass die Handgelenksverletzung keine langfristigen Folgen haben wird, möchten jedoch abwarten, wie Ball in der kommenden Woche darauf reagiert.