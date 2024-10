NBA: Celtics bei Saisonstart gegen Knicks mit Dreier-Rekord

SPORT1 23.10.2024 • 06:00 Uhr Die Boston Celtics starten mit einem klaren Sieg gegen die New York Knicks in die NBA-Saison und egalisieren dabei auch einen Liga-Rekord. Jayson Tatum ist gleich on fire, ein deutscher Rookie darf beim Verlierer ran.

Von wegen Schlagabtausch auf Augenhöhe: Die Boston Celtics haben mit einem souveränen 132:109 (43:24, 31:31, 39:32, 19:22)-Sieg gegen die New York Knicks zum Start in die NBA-Saison sogleich ein Ausrufungszeichen gesetzt.

Der Champion um den überragenden Superstar Jayson Tatum (37 Punkte und zehn Assists) ließ bei der Mission Titelverteidigung zu keinem Zeitpunkt Zweifel am späteren Ergebnis aufkommen, stellte dabei auch eine Bestmarke ein. Al Horford glich den Rekord der Milwaukee Bucks aus der Saison 2020/‘21 mit 29 Dreiern in einer Partie aus. Kurios: Zu diesem Zeitpunkt waren im vierten Viertel noch 8:54 Minuten zu spielen waren. Aus den noch nachfolgenden 13 Versuche, darunter drei Airballs, schlugen die Celtics aber kein Kapital mehr.

NBA: Tatum überragt bei Boston

„Ich bin wirklich stolz auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Der heutige Abend war emotional - eine Feier dessen, was wir vergangenes Jahr erreicht haben“, sagte Tatum, dessen Starensemble gleich seine großen Ambitionen unterstrich.

Schon im ersten Viertel gelangen den Gastgebern 43 Punkte, Tatum lieferte ein wahres Feuerwerk aus der Distanz ab - zur Halbzeit stand er bei bereits 18 Zählern durch Dreipunktwürfe. Am Ende waren es 24.

Aber auch alle weiteren Leistungsträger der Celtics spielten groß auf und ließen die Knicks, ebenfalls stark eingeschätzt, über weite Strecken des Spiels hinterherlaufen. Vier der fünf Stammspieler - Tatum, Jaylen Brown, Derrick White und Jrue Holiday - erzielten vor der Halbzeit zweistellige Punktzahlen und verhalfen ihrem Team so zu einer souveränen 74:55-Führung zur Pause.

Boston mit Dreier-Bestmarke

Kurios: Im ersten Viertel hatte Boston zehn von 16 Dreier-Versuchen realisiert und damit schon die Halbzeit-Bestmarke der Franchise mit 17 erfolgreichen Dreiern eingestellt. Der Lohn war eine komfortable 19-Punkte-Führung.

Neben der starken Bilanz aus der Distanz und einer 50-prozentigen Wurf-Quote aus dem Feld feierten die Celtics beim Debüt der Neuzugänge Mikal Bridges und Karl-Anthony Towns noch 33 Assists bei gerade mal drei Ballverlusten.

Auf Seiten der Knicks, die elfmal von Downtown netzten, trafen Jalen Brunson und Miles McBride mit jeweils 22 Punkten am besten.

Deutscher Rookie Hukporti bei Knicks

Der deutsche Rookie Ariel Hukporti kam bei den Knicks von der Bank zu Kurzeinsätzen und verbuchte vier Rebounds. Der 22 Jahre alte Center war Ende Juni an letzter Stelle (Position 58) von den Mavericks gedraftet und sogleich an New York abgegeben worden. Er besitzt einen Zwei-Wege-Vertrag, kann also für die NBA-Franchise oder in der G League für das Farmteam Westchester Knicks auflaufen.

Vor dem Spiel war in einer triumphalen Zeremonie das 18. Meisterschaftfsbanner der Celtics unter das Hallendach im TD Garden gezogen worden - die Franchise war durch den Triumph in der Vorsaison gegen die Mavs wieder zum alleinigen Rekordchampion der NBA aufgestiegen. In den Playoffs hatten die Celtics im vergangenen Frühjahr nur drei Spiele verloren.

