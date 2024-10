NBA: Kleber und Dallas mit Auftaktsieg

Der deutsche Basketballprofi Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks einen erfolgreichen Start in die NBA-Saison hingelegt. Die Mavs gewannen ihr Auftaktspiel in der nordamerikanischen Profiliga mit 120:109 gegen die San Antonio Spurs und überzeugten im ersten Pflichtspiel seit der Finalpleite gegen Boston vor allem in der zweiten Halbzeit.