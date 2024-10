NBA-Meistergarant macht Schluss!

Danny Green, einer der erfolgreichsten Spieler der NBA, hat nach 15 Jahren seine Basketballschuhe an den Nagel gehängt. In seinem Podcast verkündete der 37-Jährige: „Ich verabschiede mich offiziell vom Basketball, der NBA. Es war eine großartige Zeit. Ich bin stolz darauf, den Sport hinter mir zu lassen und bin im Reinen damit.“

Green gehört zu den wenigen Spielern, die Meisterschaften mit drei verschiedenen Teams gewinnen konnten: 2014 mit den San Antonio Spurs, 2019 mit den Toronto Raptors und 2020 mit den Los Angeles Lakers. Als echter 3-Punkte-Spezialist traf er in seiner Karriere 40% seiner Würfe von jenseits der Dreierlinie und war bekannt für seine Führungsqualitäten in der Kabine.

Von Cleveland bis San Antonio

Ursprünglich 2009 in der zweiten Runde von den Cleveland Cavaliers gedraftet, fand Green seinen Platz bei den Spurs, wo er den Großteil seiner Karriere verbrachte. In der Saison 2014-15 erzielte er in 81 Spielen durchschnittlich 11,7 Punkte. 2016-17 wurde er zudem ins All-Defensive Team gewählt.