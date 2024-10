NBA: Superstar reagiert auf Tradehammer

Ein NBA-Trade der für viel Aufsehen sorgt: Karl-Anthony Towns wechselte zu den New York Knicks. Der Big Man und sein langjähriger Freund sowie Teamkollege Anthony Edwards waren darüber überrascht. Nun äußert sich Edwards zum Abgang seines „Bruders“.

Ein NBA-Trade der für viel Aufsehen sorgt: Karl-Anthony Towns wechselte zu den New York Knicks. Der Big Man und sein langjähriger Freund sowie Teamkollege Anthony Edwards waren darüber überrascht. Nun äußert sich Edwards zum Abgang seines „Bruders“.

Der Trade von Karl-Anthony Towns zu den New York Knicks hat für einen Paukenschlag in der NBA gesorgt! Sein bisheriger Mitspieler bei den Minnesota Timberwolves Anthony Edwards reagierte nun auf den Abgang seines Teamkollegen

Der Superstar sagte bedrückt: „Ich denke, jeder kennt KAT, meinen Bruder, und das hat definitiv wehgetan“, schilderte Edwards, der sich zum Zeitpunkt des Trades im Flugzeug befand. Er bezeichnete die Nachricht als unglaublich: „Darüber haben wir nach meiner Landung gesprochen. Wir haben am Telefon über die Nachrichten gesprochen. Wir haben einfach über alles miteinander gesprochen. Wie es angefangen hat“, sagte der 23-Jährige zu Sports Illustrated .

Mit All-In-Move zum NBA-Titel?

Edwards ist aber klar, dass es trotzdem weitergehen muss. „Es ist ein Geschäft. Ich muss einfach damit klarkommen.“ Im Tausch für Towns bekamen die Wolves Julius Randle und Donte DiVincenzo. „Ich bin bereit, sie kennenzulernen und zu versuchen, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, denn wir wollen wieder dorthin zurückkehren, wo wir waren, und sogar noch weitergehen.“ In der vergangenen Saison kam das Team bis in die Conference-Finals und scheiterten dort gegen die Dallas Mavericks.