NBA: Währt das Vater-Sohn-Glück nur kurz?

LeBron James und Sohn Bronny spielen erstmals gemeinsam in der NBA. Der Moment ist perfekt inszeniert, regelmäßig zusammen auftreten werden die zwei aber wohl nicht.

Dass auf dem Scoreboard der Los Angeles Lakers bei Superstar LeBron James 16 Punkte, fünf Rebounds und vier Assists standen, war genau so nebensächlich wie die null Punkte, ein Rebound und null Assists für LeBrons Sohn Bronny.

Was in diesem Moment bei dem 110:103-Sieg der Lakers gegen die Minnesota Timberwolves zählte, war der die Tatsache, dass Vater und Sohn James bei einem offiziellen NBA -Spiel gemeinsam auf dem Court standen.

Der große Moment

Am Ende hatte LeBron 34:39 Minten Spielzeit, Bronny kam auf bescheidene 2:41 Minuten. Wie viele angesichts der nackten Zahlen, die irgendwann aus dem Hintergrund in den Fokus rücken, noch dazu kommen, ist fraglich.

Doch an diesem Abend überwog das Familien-Märchen im Hause James. Es sei „eines der größten Geschenke, die ich je von dem Mann da oben bekommen habe“, schwärmte der Basketball-„König“ und stolze Vater. Sein Debüt, vier Meisterschaften, der ewige Punkterekord - keiner von James‘ unzähligen Meilensteinen reicht für ihn an diesen Moment heran, den er so lange herbeigesehnt hatte.