Unglaublicher Moment für LeBron-Sohn

Als die Partie zu Beginn der zweiten Halbzeit bereits so gut wie entschieden war, begannen die Zuschauer in Cleveland für die Lakers zu jubeln, genauer gesagt für Lakers-Neuling Bronny James. „Wir wollen Bronny!“-Sprechchöre schallten durch die Halle, im vierten Viertel waren die Rufe dann erneut zu hören - und wurden erhört.

Bei noch 5:16 zu spielenden Minuten betrat der Sohn von Megastar LeBron James das Parkett und durfte sich in der Folge sogar über seinen ersten Korb in der besten Basketball-Liga der Welt freuen. Gut zwei Minuten vor dem Ende traf der Youngster vom linken Flügel aus, sehr zur Freude der Cavaliers-Fans.

Gegnerische Fans jubeln Bronny James zu

Dass sein Sohn nun ausgerechnet in der alten Heimat seinen ersten Korb erzielte, mutete wie ein Märchen an. „Es war der Wahnsinn“, jubelte Bronny James in Bezug auf die Unterstützung der gegnerischen Fans bei seinem Auftritt.

LeBron James von seinem Sohn beeindruckt

Lob bekam der 20-Jährige indes von seinem Vater. So habe sein Sohn die Situation besser gehandhabt, als er dies in dessen Alter gekonnt hätte. „20.000 Fans schreien deinen Namen, um ins Spiel zu kommen, und wollen, dass du im Spiel bist. Wenn die Rolle umgekehrt wäre, weiß ich nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, damit umzugehen“, so der Superstar nach der Partie.