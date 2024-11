Handschlag-Eklat um NBA-Superstar: "Giannis ist ein Kind"

SPORT1-AI 11.11.2024 • 07:02 Uhr Die Celtics besiegen die Bucks in der NBA. Jaylen Brown und Giannis Antetokounmpo sorgen für Spannungen nach einem vorgetäuschten Handschlag und hartem Foul.

Im Spiel zwischen den Boston Celtics und den Milwaukee Bucks kam es zu einer kuriosen Szene, die für Gesprächsstoff sorgte. Celtics-Guard Jaylen Brown reagierte verärgert auf einen vorgetäuschten Handschlag von Bucks-Forward Giannis Antetokounmpo im zweiten Viertel des 113:107-Sieges der Celtics am Sonntag.

Nachdem Antetokounmpo wegen eines Offensivfouls zurückgepfiffen wurde, bot er Brown die Hand an, zog sie jedoch zurück und fuhr sich stattdessen durch die Haare, als Brown die Geste erwidern wollte. Antetokounmpo lachte und lächelte über die Aktion, bevor er seine Hand erneut ausstreckte. Brown lehnte diesmal ab und schüttelte auf dem Spielfeld den Kopf.

Handschlag-Eklat: „Giannis ist ein Kind“

„Giannis ist ein Kind“, sagte Brown nach dem Spiel. „Ich konzentriere mich nur darauf, meinem Team zum Sieg zu verhelfen. Und genau das haben wir heute Abend getan.“ Antetokounmpo zeigte sich überrascht über Browns Reaktion und betonte, dass er nur Spaß machen wollte und in der Vergangenheit bereits auf dem Spielfeld mit Brown gescherzt habe.

„Wir machen immer Scherze im Spielverlauf“, erklärte Antetokounmpo. „Das ist etwas, das ich auch mit meinen Kindern mache, ich spiele herum. Das bin ich. Ich spiele das Spiel mit Spaß und Freude.“

Später im vierten Viertel wurde Brown wegen eines harten Fouls an Antetokounmpo bestraft, nachdem er ihn in der Luft herausforderte, während Antetokounmpo zum Korb zog. Der Schiedsrichter entschied, dass der Kontakt übermäßig und unnötig war, was zu der Entscheidung führte, es als Flagrant Foul zu werten. Brown betonte jedoch, dass das Foul nicht absichtlich oder eine Reaktion auf den vorgetäuschten Handschlag früher im Spiel war.

Rückkehr von Jaylen Brown

Brown kehrte am Sonntag nach einer vier Spiele andauernden Pause aufgrund einer Zerrung des linken Hüftbeugers zurück. Die Celtics und die Bucks konkurrieren in den letzten Jahren an der Spitze der Eastern Conference, wobei Brown und Antetokounmpo für ihre jeweiligen Teams glänzen. Sie trafen in den Playoffs 2018, 2019 und 2022 aufeinander.

Antetokounmpo blieb nach dem Spiel lobend gegenüber Brown. „Ich denke, er ist ein unglaublicher Spieler“, sagte Antetokounmpo, der das Spiel mit 42 Punkten und 13 Rebounds beendete. „Ich werde einfach weiterhin ich selbst sein. Und am Ende des Tages, wenn ich als Kind bezeichnet werde, dann sei es so. Ich versuche einfach, Spaß zu haben. Aber nochmal, [er ist ein] großartiger Spieler, großartiger Konkurrent. Wenn ich eine weitere Gelegenheit habe, werde ich es wieder tun.“

Bucks verlieren erneut hohe Führung

Die Bucks starteten mit einer 17-Punkte-Führung in der ersten Halbzeit, angetrieben von 19 Punkten im ersten Viertel durch Antetokounmpo, seiner höchsten Punktzahl in einem Viertel in dieser Saison. Milwaukee konnte diese Führung jedoch nicht halten und fiel auf eine Bilanz von 2-8 in der Saison zurück, ihrem schlechtesten Start in zehn Spielen seit Antetokounmpos Rookie-Saison.

Sonntag war das zweite Mal in dieser Saison, dass die Bucks eine 15-Punkte-Führung verspielten, neben den Miami Heat das einzige Team, dem dies mehrmals in dieser Saison widerfuhr.

Herausfordernde Zeiten für die Bucks

„Wir können unser Niveau nicht halten“, sagte Bucks-Coach Doc Rivers. „Auch im Spiel gegen Cleveland sind wir stark gestartet, aber im Laufe des Spiels können wir unser Spiel nicht halten.“ Die Bucks stehen vor einem wichtigen Abschnitt, mit sieben ihrer nächsten neun Spiele zu Hause. Von diesen neun Spielen haben nur zwei Teams – Indiana und Miami – in der letzten Saison die Playoffs erreicht.