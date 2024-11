NBA: Doncic-Trashtalk - auf Deutsch!

Luka Doncic hat in der NBA für Furore gesorgt! Der Point Guard der Dallas Mavericks überragte nicht nur beim 108:85-Sieg gegen Orlando Magic mit seinen 32 Punkten, sondern sorgte auch abseits des Courts für Aufsehen. Während der Partie geriet er vermehrt mit Gegenspielern in den Trashtalk. Die drei deutschen Profis der Magic, Moritz und Franz Wagner sowie Rookie Tristan da Silva waren dabei wohl ganz besonders überrascht, als Doncic diese auf Deutsch ansprach.

Das Trio war für den Point Guard der perfekte Anlass, um seine Deutsch-Kenntnisse zu präsentieren. „Ich habe sie auf Deutsch reden hören, also habe ich einige Dinge auf Deutsch gesagt“, verriet er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

DBB? Doncic prognostiziert „eine glänzende Zukunft“

Der Slowene führte weiter aus: „Ich kann ein bisschen Deutsch.“ Auf die Nachfrage, wieso er die deutsche Sprache beherrschen würde, antwortete er: „Ich habe es fünf Jahre lang in der Schule gelernt. Ich erinnere mich nicht an viel.“

Vor seinem Wechsel in die USA spielte der Slowene drei Jahre in Spanien bei Real Madrid. Die Entwicklung in Europa stimmt ihn dabei ebenfalls positiv: „Internationaler Basketball, europäischer Basketball wird immer besser.“