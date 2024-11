Wagner verliert Star-Kollegen

Langer Ausfall nach Punkte-Rekord

Banchero war im Draft 2022 an erster Stelle ausgewählt worden und hatte seine Leistungen seither in jeder Saison gesteigert. Vergangene Spielzeit führte er als jüngster Spieler der NBA-Geschichte sein Team in Punkten, Rebounds und Assists an und wurde erstmals zum Allstar gewählt.