NBA-Rekordnacht: Wembanyama, Antetokounmpo und Towns mit High-Scoring-Show

SPORT1-AI 14.11.2024 • 06:42 Uhr In der NBA erzielen Wembanyama, Antetokounmpo und Towns jeweils über 45 Punkte. Wembanyama und Antetokounmpo knacken die 50-Punkte-Marke.

Die NBA erlebte am Mittwoch einen Abend voller spektakulärer High-Scoring-Spiele. Gleich drei Spieler erzielten mindestens 45 Punkte: Victor Wembanyama, Karl-Anthony Towns und Giannis Antetokounmpo.

Besonders beeindruckend: Sowohl Wembanyama als auch Antetokounmpo knackten die 50-Punkte-Marke, wobei der Center der San Antonio Spurs mit einer Karrierebestleistung glänzte. Diese drei 45-Punkte-Spiele an einem einzigen Tag stellen einen Rekord in der NBA-Geschichte ein und markieren erst den siebten Tag, an dem dies geschah. Zuletzt war dies am 14. März 2022 der Fall, als Towns (60), Trae Young (46) und Stephen Curry (47) jeweils 45 Punkte erzielten.

Wembanyama führt die Spurs zum Sieg

Victor Wembanyama war der Schlüsselspieler im Spiel der San Antonio Spurs gegen die Washington Wizards, das mit 139:130 endete. Der junge Center führte sein Team mit 50 Punkten zum Sieg und schrieb damit Geschichte. Er ist der fünfte Spieler im Alter von 20 Jahren oder jünger, der 50 Punkte in einem Spiel erzielt hat.

Mit 20 Jahren und 314 Tagen ist er der viertjüngste Spieler, dem dies gelang, hinter Devin Booker, LeBron James und Brandon Jennings. Zudem ist er erst der zweite Spieler in der Geschichte der Spurs, der innerhalb seiner ersten beiden Saisons 50 Punkte erzielte – nach George Gervin.

Giannis Antetokounmpo war der entscheidende Faktor im Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Detroit Pistons, das nach Verlängerung mit 127:120 endete. Der zweifache MVP erzielte beeindruckende 59 Punkte, die zweitmeisten in seiner Karriere. Besonders bemerkenswert: In der Verlängerung übertraf er die Punktzahl der Pistons im Alleingang.

Antetokounmpo hat nun drei reguläre Saisonspiele mit mindestens 55 Punkten auf seinem Konto, was ihn in der Geschichte der Bucks einzigartig macht. Nur Wilt Chamberlain und Elgin Baylor haben mehr Spiele mit 50 Punkten und 10 Rebounds.

Karl-Anthony Towns' starke Leistung reichte nicht aus, um die New York Knicks gegen die Chicago Bulls zu einem Sieg zu führen. Die Knicks unterlagen knapp mit 123:124. Towns erzielte 45 Punkte und 10 Rebounds und brach damit einen Rekord: Es war sein viertes Spiel mit 40 Punkten, 10 Rebounds und fünf Dreiern, womit er DeMarcus Cousins als Center mit den meisten solcher Spiele in der NBA-Geschichte überholte. Seit Carmelo Anthony im Jahr 2014 hat kein Knicks-Spieler mehr eine solche Punktzahl erreicht.

Historische Zahlen und Fakten

Vor diesem denkwürdigen Mittwoch gab es in der laufenden Saison nur drei 45-Punkte-Spiele: Shai Gilgeous-Alexander (45), Paolo Banchero (50) und Tyrese Maxey (45). Wembanyama und Banchero haben in dieser Saison Geschichte geschrieben, da es das erste Mal ist, dass zwei Spieler im Alter von 21 Jahren oder jünger in einer Saison 50 Punkte in einem Spiel erzielt haben.

