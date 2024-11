Trainer-Legende mit fatalen Bock: "Ich fühle mich schrecklich"

Ein dramatischer Abend in der NBA endete mit einem unglücklichen Fehler von Erik Spoelstra, dem Head Coach der Miami Heat. In der Verlängerung des Spiels gegen die Detroit Pistons rief Spoelstra 1,1 Sekunden vor Schluss eine Auszeit, die sein Team nicht mehr hatte.

Diese Entscheidung führte zu einem technischen Foul, das den Pistons den entscheidenden Freiwurf einbrachte. Malik Beasley verwandelte diesen und sicherte den Pistons den 123:121 -Sieg am Eröffnungsabend des NBA Cup.

„Ich fühle mich schrecklich“

„Ich habe da am Ende einen schweren mentalen Fehler gemacht“, gestand Spoelstra nach dem Spiel. „Das geht auf meine Kappe. Ich fühle mich schrecklich deswegen.“ Die Heat hatten kurz zuvor durch einen Korb von Tyler Herro mit 121:119 geführt, als nur noch 1,8 Sekunden auf der Uhr waren.

Emotionen übermannen den Coach

Spoelstra stürmte daraufhin wütend aufs Spielfeld und forderte eine Auszeit. "Dafür gibt es wirklich keine Entschuldigung", sagte er. "Ich bin seit 17 Jahren dabei. Wir hatten in der Auszeit darüber gesprochen, ich wusste, dass wir keine mehr hatten. Ich wurde einfach emotional und reaktiv und habe am Ende einen schrecklichen Fehler gemacht. Es ist eine Schande."

Ein Missgeschick trotz beeindruckender Karriere

„Man will nicht, dass es auf einen solchen mentalen Fehler hinausläuft“, sagte Spoelstra und hielt inne. „Ja, man hätte einfach gerne gesehen, dass es in die doppelte Verlängerung geht. Das war die Art von Spiel, die es verdient hätte, in die doppelte OT zu gehen, und nicht jemand, der dem im Weg steht. Leider war ich es als erfahrener Coach, der im Weg stand.“