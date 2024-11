Wembanyama führt Spurs mit Karrierebestleistung zum Sieg

Victor Wembanyama erzielt 34 Punkte und führt die Spurs zu einem 116:96-Sieg gegen die Kings, wobei er seine Karrierebestleistung an Dreiern einstellt.

Spurs-Star Victor Wembanyama hat in seinem 82. NBA -Spiel seine erste 30-Punkte-Leistung der Saison gezeigt und sein Team zu einem überzeugenden 116:96-Sieg über die Sacramento Kings geführt.

Mit 34 Punkten, 14 Rebounds, sechs Assists und drei Blocks wurde der 20-Jährige der sechste Spieler in der Geschichte der Liga, der in seinen ersten 82 Spielen mehr als 1.700 Punkte, 800 Rebounds und 300 Assists erreichte.

Damit reiht er sich in eine illustre Gruppe ein, zu der auch Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Sidney Wicks, Larry Bird und Blake Griffin gehören.

Treffsicherer Wembanyama für die Spurs

Gegen die Kings traf Wembanyama sechs von zwölf Dreipunktewürfen und stellte damit seine Karrierebestleistung ein, die er zuvor in einer knappen 111:110-Niederlage gegen die Utah Jazz aufgestellt hatte.

In den ersten elf Spielen der Saison versuchte Wembanyama auffällig oft von der Dreierlinie zu punkten, was zu Beginn der Saison aber nur bedingt klappte.

„Was sich sicher geändert hat, ist, dass ich nicht weniger Dreier genommen habe“, erklärte Wembanyama: „Ich habe bessere Dreier genommen. Natürlich fühlt es sich besser an. Ich bin 20. Ich hoffe, dass es sich in den nächsten Jahren immer besser anfühlen wird. Es gibt keinen Grund, warum es schlechter werden sollte.“

Starke Defensivleistung von NBA-Superstar

Wembanyamas Auftritt gegen die Kings markierte sein siebtes Karriere-Spiel mit 30 oder mehr Punkten, 10 oder mehr Rebounds und mindestens fünf Assists. Die Spurs haben nun eine Bilanz von 5:7 in diesen Spielen.

„Er ist ein großartiger Schütze“, sagte Spurs-Forward Harrison Barnes. „Ich habe nie an seiner Fähigkeit gezweifelt, was das Werfen oder das Spielen angeht. Für uns geht es einfach darum, weiterhin diese Würfe zu nehmen, auch wenn wir sie nicht treffen.“

Chris Paul hilft als Mentor

Veteran-Point-Guard Chris Paul verbrachte am Sonntag viel Zeit mit Wembanyama und Devin Vassell, der am Samstag nach einer neuntägigen Verletzungspause sein Saisondebüt gab. Das Trio absolvierte am Montag beim Shootaround der Mannschaft erneut eine Extrasession.