Absolter Bestwert: Bronny James läuft in der G League heiß!

Bronny James sorgt in der G League für ein persönliches Highlight. Der Sohn von Superstar LeBron verliert aber dennoch.

Bronny James, der Rookie der Los Angeles Lakers, erzielte in seinem ersten Auswärtsspiel in der G League die bislang höchste Punktzahl seiner jungen Karriere.

Am Donnerstagabend erzielte er 30 Punkte und traf 13 seiner 23 Würfe, als seine South Bay Lakers den Valley Suns mit 100:106 in Tempe/Arizona, unterlagen.

Der 55. Pick des diesjährigen Drafts steuerte zudem drei Rebounds, zwei Assists, einen Steal und einen Block bei. In seinen bisherigen vier G League-Spielen kommt James nun auf durchschnittlich 14,0 Punkte, 3,5 Rebounds und 2,5 Assists.

Der 20-Jährige war kürzlich aufgrund einer Knochenprellung in seiner linken Ferse mehrere Wochen außer Gefecht, wie Quellen ESPN am Mittwoch mitteilten.

Die Lakers gingen vorsichtig mit seiner Genesung um, da die Verletzung das gleiche Bein betraf, das bereits in der High School wegen eines Meniskusrisses operiert werden musste.

In dieser Saison hat James bereits sieben Spiele in der NBA absolviert, zuletzt am Sonntag gegen die Portland Trail Blazers, kommt jedoch auf durchschnittlich weniger als 3 Minuten Einsatzzeit pro Spiel.