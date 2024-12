Die krassesten 35 Sekunden der NBA!

Tracy McGrady sorgt vor 20 Jahren für eines der wahnsinnigsten Comebacks der NBA-Geschichte. In nur 35 Sekunden gelingt ihm eine unglaubliche Punkteexplosion.

Am 9. Dezember 2004 läuft in der NBA die Schlussminute im Spiel zwischen den Houston Rockets und den San Antonio Spurs. Alles spricht gegen einen Sieg der Gastgeber. Die Spurs liegen mit acht Punkten in Führung, ein beruhigender Vorsprung, der normalerweise zum Sieg reichen sollte.