Klare Ansage: NBA-Star nie wieder Dunkings!

Ein erwartungsvolles Raunen ging durch die Menge im American Airlines Center, als Grizzlies-Star Ja Morant nach einem Ballgewinn nahe der Mittellinie in der Mitte des zweiten Viertels am Dienstagabend nur noch das blaue Spielfeld zwischen sich und dem Korb hatte. Die Fans buhten, als Morant – bekannt für seine unzähligen viralen Highlights in seiner über fünfjährigen NBA-Karriere – den Fastbreak mit einem einfachen, zweihändigen Dunk abschloss, der nicht einmal stark genug war, um den Ring zu erschüttern.

NBA-Star: Selbstschutz als Priorität

Morant, der in den 12 Spielen dieser Saison erst dreimal gedunkt hat, versucht bewusst, die spektakulären Dunkings über Verteidiger zu vermeiden, die ihn zu einem der beliebtesten Spieler der Liga gemacht haben. Für den 1,88 Meter großen und 79 Kilogramm schweren Guard, der in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, geht es um Selbstschutz.

„Manchmal werde ich in der Luft getroffen und [ein Foul] wird nicht gepfiffen, und dann bin ich länger raus, als ich sollte“, erklärte Morant, warum er nicht mehr so spektakulär dunken möchte. „Manchmal wird das Foul gepfiffen; ich lande trotzdem auf dem Boden, aber nach dem Spiel spürt man diesen kleinen Sturz. Also wähle ich meine Gelegenheiten aus. Hey, zwei Punkte sind zwei Punkte. Ich mache es fertig. Das ist alles, was zählt.“