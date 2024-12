Nach Schlaganfall: NBA-Trainerikone Popovich plant Rückkehr

SID 17.12.2024 • 07:05 Uhr Gregg Popovich klärt auf, wie es um seine Gesundheit nach einem Schlaganfall bestellt ist. Die NBA-Trainer-Ikone zeigt sich dankbar - und hat noch einiges vor.

Die Nachricht war zunächst ein Schock für Fans und langjährige Weggefährten - nun aber klingt die Situation schon wieder deutlich entspannter: Nach seinem leichten Schlaganfall denkt Trainer-Ikone Gregg Popovich auch mit 75 Jahren nicht ans Aufhören in der NBA. „Niemand freut sich mehr, mich wieder auf der Bank zu sehen, als die talentierten Menschen, die meinen Rehabilitationsprozess geleitet haben“, teilte Popovich am Montag in einem Statement mit. Das medizinische Personal habe „schnell gelernt, dass ich nicht gerade trainierbar bin“.

Popovich fehlt den San Antonio Spurs seit dem Vorfall am 2. November, Assistent Mitch Johnson führt das Team derzeit als Interimstrainer. "Das waren unerwartete sechs Wochen für meine Familie und mich", hieß es in der Mitteilung, die Unterstützung in dieser Zeit sei "wirklich überwältigend" gewesen, die Familie dafür "ewig dankbar".

NBA: Popovich-Meilenstein bei den Spurs