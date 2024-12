NBA: „Dauerhaftes Problem“? Sorgen um Curry

SPORT1-AI 01.12.2024 • 08:45 Uhr Stephen Curry kämpft mit Knieproblemen und erklärt Details seiner Verletzung. Trotzdem erzielt 23 Punkte gegen Phoenix.

Stephen Curry, der Star der Golden State Warriors, hat bekannt gegeben, dass er mit einer Sehnenentzündung in beiden Knien zu kämpfen hat. Diese Art von Verletzung ist für ihn neu, aber er und das Team arbeiten daran, das Problem frühzeitig in den Griff zu bekommen, um zu verhindern, dass es zu einem dauerhaften Problem wird.

Nach einem Spiel Pause aufgrund der Schmerzen kehrte Curry zurück und erzielte 23 Punkte in 32 Minuten. Dennoch konnten die Warriors ihre vierte Niederlage in Folge nicht verhindern und verloren mit 113:105 gegen die Phoenix Suns im Footprint Center.

Curry mit dauerhaftem Problem?

„Es hat das Potenzial, zu einem dauerhaften Problem zu werden, wenn man sich nicht darum kümmert“, sagte Curry nach dem Spiel über die Knieschmerzen. „Ich mache mir keine Sorgen, bin überhaupt nicht besorgt. Je länger deine Karriere dauert, desto mehr Dinge tauchen auf und man muss einfach herausfinden, wie man damit umgeht.“

Der 36-jährige Curry erwähnte, dass Rick Celebrini, der Vizepräsident für Spieler-Gesundheit und -Leistung der Warriors, ein Protokoll entwickelt hat, um das Problem frühzeitig anzugehen. Curry ist sich nicht sicher, ob dies bedeutet, dass er in Zukunft Spiele pausieren muss, um die Belastung zu steuern.

Strategische Pausen für Curry?

„Ehrlich gesagt war ich froh, dieses Spiel mit 30 Minuten durchzustehen, ohne dass es schlimmer wurde“, sagte Curry. „Ich fühlte mich ziemlich stark. Ich wurde stärker, je länger das Spiel dauerte, und sie reagierten gut. Ob das bedeutet, dass ich bei einem Back-to-Back-Spiel aussetze oder nicht, werden wir im Laufe der Zeit entscheiden. Aber ich versuche nur, zu kontrollieren, wie ich mich fühle und sicherzustellen, dass es keine erzwungene Entscheidung ist. Es ist eine kluge Entscheidung. Das ist alles, was ich möglich machen möchte.“

Curry hatte bereits das Spiel am Mittwoch gegen die Oklahoma City Thunder mit einer 105:101 Niederlage aufgrund von „bilateralem Knie- und patellofemoralen Schmerzen“ verpasst. Zuvor hatte er in dieser Saison drei Spiele wegen einer Knöchelverletzung verpasst. Auch war er mit einer Bursitis im linken Knie auf dem Verletzungsbericht, verpasste jedoch kein Spiel aufgrund dieser Verletzung. Vor dem Spiel am Samstag lag Currys durchschnittliche Spielzeit bei 29 Minuten pro Spiel.

„Er ist 36“, sagte Warriors-Coach Steve Kerr über das Management von Currys Knien. „Das ist alles Teil des Älterwerdens und des Managements seiner Minuten, seines Körpers, und Rick und sein Team sind die Besten der Welt in dem, was sie tun, und wir arbeiten jeden Tag gemeinsam daran. Also werden wir es herausfinden.“

Curry läuft gegen Phoenix heiß

Curry hatte einen langsamen Start in Phoenix, traf keinen seiner ersten fünf Würfe und erzielte in der ersten Halbzeit nur zwei Punkte. Im dritten Viertel erzielte Curry 15 Punkte, und die Warriors verkürzten einen 17-Punkte-Rückstand auf fünf Punkte, mit noch 1:11 Minuten zu spielen. Devin Booker sicherte jedoch mit vier Freiwürfen den Sieg für die Suns. Curry hat nun zwei Tage Pause, bevor die Warriors versuchen, ihre Negativserie in Denver gegen den MVP Nikola Jokic am Dienstag zu beenden.

