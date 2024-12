NBA: Doncic-Schock bei Mavs

SPORT1-AI 27.12.2024 • 08:46 Uhr NBA-Superstar Luka Doncic erleidet eine Verletzung, die den Dallas Mavericks womöglich für ganz lange eine problematische Situation beschert.

Die Dallas Mavericks müssen in den kommenden Wochen auf ihren NBA-Superstar Luka Doncic verzichten. Der Point Guard zog sich bei der Niederlage am Weihnachtstag gegen die Minnesota Timberwolves eine Zerrung in der linken Wade zu. Wie ESPN berichtet, wird Doncic in einem Monat erneut untersucht.

Doncic unterzog sich am Donnerstag einer MRT-Untersuchung und holte sich mehrere Meinungen zu seiner Verletzung ein. Der Vorfall ereignete sich im zweiten Viertel, als der 25-Jährige nach einem Dribbling auf seinem linken Fuß landete und dabei schmerzverzerrt das Spielfeld verließ. Doncic signalisierte der Mavericks-Bank sofort, dass er verletzt sei und konnte nicht mehr in die Verteidigung zurückkehren. Er humpelte in die Kabine und wurde kurz darauf für den Rest des Spiels ausgeschlossen. Nach der Partie verließ Doncic die Arena auf Krücken.

Doncic mit besonderer Verletzungshistorie

Die erneute Untersuchung in 30 Tagen bedeutet, dass Doncic mindestens 15 Spiele verpassen wird. Damit sind seine Chancen auf individuelle Auszeichnungen wie den MVP-Titel oder eine All-NBA-Auswahl stark beeinträchtigt. „Es ist frustrierend, aber ich muss geduldig sein und sicherstellen, dass ich vollständig genese“, sagte Doncic.

Die aktuelle Verletzung ist nicht die erste dieser Art. Bereits in der Vergangenheit hatte Doncic mit Problemen an der linken Wade zu kämpfen. In diesem Jahr verpasste er das gesamte Trainingslager und die Preseason aufgrund einer Prellung an derselben Stelle. Zudem fiel er in den letzten Jahren mehrmals wegen ähnlicher Verletzungen aus, darunter die ersten drei Spiele der Playoffs 2022 und ein Großteil der Preseason 2023 nach einem Trainingsunfall in Madrid.

Statistiken und Bedeutung für die Mavericks

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit ist Doncic ein unverzichtbarer Bestandteil der Mavericks. In dieser Saison erzielte er im Schnitt 28,1 Punkte, 8,3 Rebounds und 7,8 Assists pro Spiel.