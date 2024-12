NBA: Perfektes Triple-Double! Westbrook schreibt Geschichte

Nach Teamkollege Nikola Jokic (am 20. Oktober 2018 gegen die Phoenix Suns) und Domantas Sabonis (Sacramento Kings / am 6. November gegen die Toronto Raptors) ist Westbrook damit erst der dritte Spieler in der NBA-Historie, dem dieses Kunststück gelang. Allerdings hatte die Liga erst nach der Saison 1977/‘78 begonnen, Ballverluste offiziell zu erfassen.

Westbrook in den Geschichtsbüchern

So oder so: Westbrooks Leistung markierte sein 201. Karriere-Triple-Double, die meisten bisher in der NBA geschafften. Bemerkenswert: Es ist erst das zweite Mal in diesen 201 Spielen, dass der 36-Jährige ohne Fehlwurf blieb.