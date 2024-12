Ohne Curry: Nächste Niederlage für Schröders Warriors

Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors in der NBA die nächste Niederlage kassiert. Auch Rookie Tristan da Silva und WM-Champion Daniel Theis verlieren. Dafür überzeugt Maxi Kleber für Dallas.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors in der NBA die nächste Niederlage kassiert. Ohne die angeschlagenen Stephen Curry (Knie) und Draymond Green (Rücken) unterlagen die Warriors bei den Los Angeles Clippers 92:102. Schröder kam auf sieben Punkte und fünf Assists. Nach seinem Wechsel aus Brooklyn war es die vierte Pleite im fünften Spiel.

Auch Rookie Tristan da Silva und WM-Champion Daniel Theis verloren am Freitag mit ihren Teams. Da Silvas Orlando Magic waren ohne die verletzten Wagner-Brüder Franz und Moritz gegen die New York Knicks chancenlos (85:108), da Silva blieb ohne Punkte, Liga-Neuling Ariel Hukporti bei den Knicks ohne Einsatz. Theis überzeugte zwar mit elf Punkten und elf Rebounds, konnte das 124:132 seiner New Orleans Pelicans gegen die Memphis Grizzlies aber nicht verhindern.