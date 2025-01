LeBron James übertrifft Michael Jordans Rekord - und übertrumpft auch Nowitzki

SPORT1-AI 04.01.2025 • 08:13 Uhr LeBron James bricht Michael Jordans Rekord für die meisten 30-Punkte-Spiele in der NBA und überholt Dirk Nowitzki in absolvierten Spielen.

LeBron James hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden NBA-Karriere erreicht. Beim Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Atlanta Hawks übertraf er Michael Jordans Rekord für die meisten 30-Punkte-Spiele in der regulären Saison.

Mit einem Wurf bei noch 5:58 Minuten auf der Uhr erzielte James seinen 30. Punkt des Abends. Damit erreichte er zum 563. Mal in seiner Karriere mindestens 30 Punkte in einem regulären Saisonspiel und brach den Rekord, den Jordan im Jahr 2003 aufgestellt hatte.

Während Jordan den Rekord in 1.072 Spielen über 15 Saisons erreichte, benötigte James 1.523 Spiele über 22 Saisons, um diese Marke zu übertreffen.

Jordan Kindheitsinspiration für James

James, der in Akron, Ohio, aufwuchs, verehrte Jordan seit seiner Kindheit. Als er im März 2019 Jordan auf der Liste der besten Punktesammler der NBA-Geschichte überholte, wurde er auf der Bank der Lakers emotional. „Er war eine Inspiration und ein Blitz in der Flasche für mich, weil ich wie er sein wollte“, sagte James damals über Jordan.

Zufälligerweise überholte James während des 119:102-Sieges der Lakers über die Hawks auch Dirk Nowitzki (1.522) in der Liste der meisten absolvierten regulären Saisonspiele der NBA-Geschichte und liegt nun auf Platz vier.

Keine Anzeichen des Nachlassens

James, der letzte Woche seinen 40. Geburtstag feierte, gehört zu den wenigen aktiven Spielern, die Jordan noch in dessen Glanzzeiten in den 1990er Jahren bei den Chicago Bulls erlebten. Doch auch in seiner 22. Saison zeigt James keinerlei Anzeichen des Nachlassens.

Am Abend zuvor erzielte er 38 Punkte gegen Portland und stellte damit Jordans 30-Punkte-Rekord ein. Mit sieben getroffenen Dreiern gegen die Blazers erzielte er die drittmeisten Punkte, die je von einem Spieler über 40 Jahren erzielt wurden – nur übertroffen von zwei Spielen Jordans kurz nach dessen 40. Geburtstag mit Washington.