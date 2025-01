NBA: Durant-Team schnappt sich große Verstärkung!

SPORT1-AI 16.01.2025 • 08:16 Uhr Kevin Durants Phoenix Suns schnappen sich einen neuen Big Man. Dafür muss ein Flügelspieler seine Koffer packen.

Die Charlotte Hornets haben Center Nick Richards und einen Zweitrunden-Draft-Pick an die Phoenix Suns abgegeben. Im Gegenzug erhalten sie Forward Josh Okogie sowie drei Zweitrunden-Picks. Diese Transaktion wurde am Mittwoch offiziell bekannt gegeben.

Laut ESPN-Quellen schickten die Hornets einen Zweitrunden-Pick der Denver Nuggets für 2025 nach Phoenix. Im Gegenzug erhalten sie einen Zweitrunden-Pick der Nuggets für 2026 sowie zwei Zweitrunden-Picks für 2031 (Denver, Phoenix).

Trade: Richards verstärkt die Suns

Die Suns, die in der NBA am Ende der Liste stehen, was die Punkte von ihrem Starting Center betrifft, erhalten mit dem 7-Footer Richards dringend benötigte Unterstützung auf dieser Position. In dieser Saison, seiner fünften bei den Hornets, erzielt Richards durchschnittlich 8,9 Punkte und 7,5 Rebounds in 21 Spielen.

Besonders in seinen neun Start-Einsätzen war er produktiv, mit 11,3 Punkten, 10,2 Rebounds und 1,7 Blocks im Schnitt. Laut ESPN Research hat Richards in den letzten vier Saisons 65% seiner Würfe getroffen, was ihn auf Platz fünf in der NBA in diesem Zeitraum (mindestens 800 Versuche) bringt.

Hornets sammeln Draft-Kapital

Die Hornets haben im letzten Jahr signifikantes Draft-Kapital angesammelt, indem sie seit Januar 2024 zwei Erstrunden- und acht Zweitrunden-Picks durch Trades erwarben. Zudem erhalten sie mit Okogie einen defensivstarken Flügelspieler, der wie Richards einen teamfreundlichen, nicht garantierten Vertrag für die Saison 2025-26 hat.

Richards‘ Rolle bei den Durant-Suns

Richards wird erwartet, um die Startposition als Center bei den Suns zu kämpfen. In den letzten Wochen setzten die Suns vor allem auf Mason Plumlee und den Rookie Oso Ighodaro. Der erfahrene Center Jusuf Nurkic ist derzeit nicht einsatzfähig und wurde bereits vor den Spielen am 6. und 7. Januar auf die Bank gesetzt, bevor er komplett aus der Rotation der Suns fiel.