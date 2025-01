Superteam-Debakel um Durant: "Das war unser Hauptproblem!"

SPORT1-AI 23.01.2025 • 08:42 Uhr Kevin Durant reflektiert stolz auf die gescheiterte Superteam-Ära bei den Brooklyn Nets, geprägt von Verletzungen und Chaos abseits des Spielfelds.

Kevin Durant zeigt sich stolz auf das, was er und seine Mitspieler bei den Brooklyn Nets aufbauen wollten, bevor „Dysfunktion“ das Projekt abrupt zum Einsturz brachte.

Die NBA-Superstars Durant, Kyrie Irving und James Harden spielten lediglich 16 Spiele gemeinsam, und ihre Zeit in Brooklyn wurde mehr durch das Chaos abseits des Spielfelds als durch ihre brillanten Leistungen darauf bekannt. Doch am Mittwochabend schien all das Vergangene vergessen, als zahlreiche Fans Durants Autogramm vor dem Spiel der Nets gegen die Phoenix Suns im Barclays Center ergattern wollten. Es war sein zweiter Besuch dort seit dem Trade.

„Auch wenn wir durch viel Dysfunktion gegangen sind, wenn man es so nennen will, fehlte uns ein besserer Begriff dafür“, sagte Durant. „Aber unabhängig davon haben viele Leute in diesen Rängen uns weiterhin unterstützt, kamen immer noch und feuerten lautstark das Spiel des Basketballs und die Nets an. Das ist das, was am meisten herausstach.“

Die gescheiterte Superteam-Ära der Nets

Durant und Irving vereinten sich im Sommer 2019. Harden wurde im Januar 2021 durch einen Trade hinzugeholt. Doch alle drei kämpften mit Verletzungen, und Irving war in der Saison 2021-22 größtenteils abwesend, da er sich weigerte, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

„Ich denke, das Hauptproblem war, dass wir einfach nicht zusammen auf dem Platz standen“, erklärte Durant. „Viele Verletzungen. Verletzungen bei mir, James und Kyrie spielten eine Rolle, zusammen mit COVID. Das hat vieles durcheinandergebracht. Aber basketballtechnisch, chemietechnisch, kameradschaftlich, teamtechnisch, dachte ich, es war die perfekte, ideale Situation.“

Die Nets galten als Titelkandidat, als die drei in der Saison 2020-21 gesund waren. Doch sowohl Harden als auch Irving verletzten sich in den Eastern Conference Halbfinals 2021, und Milwaukee überwand einen 0:2-Rückstand sowie Durants Brillanz in Spiel 7, um die Serie zu gewinnen. Irvings Abwesenheiten und Durants Verletzung ließen die Nets in der folgenden Saison abstürzen, und Harden forderte einen Trade. Irving und Durant wurden wenige Tage vor der Trade-Deadline 2023 abgegeben.

Durant: "Es war mehr Pech als schlechte Einstellung"

Durant betont, dass es mehr Pech als schlechte Einstellung war, das zu einer so ereignislosen Ära führte. „Es gab viele Geschichten über jeden einzelnen Spieler – mich, James und Kyrie – über unsere Mentalität als Männer. Aber sobald wir auf dem Platz standen und tatsächlich zusammen spielten, sobald man die Kultur sah, die wir aufbauten, war es etwas, hinter dem die Fans stehen konnten, denke ich“, sagte Durant.

„Das erste Jahr, als James zur Hälfte der Saison zu uns kam, war das einige der unglaublichsten Basketballspiele, die ich gesehen oder in denen ich gespielt habe. Aber mehr als alles andere waren es die Umkleidekabine, die Busfahrten, die Flugreisen, die Hotels – das war die Kultur, die wir aufbauten, und viele Leute haben das nicht gesehen, aber ich wünschte, sie hätten es. Es war etwas Besonderes.“

